Китайський банк придбає найбільше сховище дорогоцінних металів в Європі – ЗМІ

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на The Wall Street Journal.

ICBC є найбільшим у світі банком за розміром активів. Дане сховище вміщає до 2 тисячі тонн золота, срібла, платини і паладію.

Деталі угоди поки не розголошуються. Однак відомо, що угода буде укладена в липні.

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Китай створює більше чверті світового попиту на золото, але центрами торгівлі дорогоцінними металами залишаються Лондон і Нью-Йорк.