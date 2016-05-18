Китайський банк придбає найбільше сховище дорогоцінних металів в Європі – ЗМІ
06:12, 18 травня 2016Фінанси
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Китайський банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) придбає у британського Barclays PLC найбільше в Європі сховище дорогоцінних металів.
REUTERS
Про це повідомляє DT.ua з посиланням на The Wall Street Journal.
ICBC є найбільшим у світі банком за розміром активів. Дане сховище вміщає до 2 тисячі тонн золота, срібла, платини і паладію.
Деталі угоди поки не розголошуються. Однак відомо, що угода буде укладена в липні.
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Китай створює більше чверті світового попиту на золото, але центрами торгівлі дорогоцінними металами залишаються Лондон і Нью-Йорк.
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