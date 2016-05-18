Дніпропетровська міськрада просить парламент не приймати закон про перерозподіл надходжень від акцизів з торгівлі нафтопродуктами

Депутати Дніпропетровської міської ради просять Верховну Раду не підтримувати законопроект № 4495 щодо перерозподілу акцизних зборів, що надходять до бюджетів міст, сіл і селищ від суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі нафтопродуктами, скрапленим газом, речовинами, які використовуються як компоненти моторного палива, моторного палива альтернативного. Законопроектом пропонується 30% надходжень направляти не в бюджети міст, а до спеціальних фондів бюджетів областей на ремонт доріг обласного значення.

Дніпропетровські депутати вимагають залишити 100% надходжень від акцизного збору за місцевими бюджетами. Відповідне звернення до парламенту міськрада прийняла під час восьмої сесії 18 травня. Його підтримали всі 60 депутатів, зареєстрованих у залі.

За словами Дніпропетровського міського голови Бориса Філатова, надходження від акцизних зборів у бюджет Дніпропетровська 2016 року мають скласти 350 мільйонів гривень. Це – одне з чотирьох основних джерел доходів міської казни.

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"Ми не хочемо, щоб від нашого бюджету відрізали значні суми на будівництво доріг обласного значення. Це треба робити, але за кошти державного або обласного бюджетів. Нам є куди витрачати гроші", – сказав мер Борис Філатов.