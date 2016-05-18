Банк Ахметова погасив стабілізаційний кредит Нацбанку

Один з найбільших в Україні банків за активами - "Перший український міжнародний банк" достроково погасив решту заборгованості за стабілізаційним кредитом Національного банку України на суму 486 мільйонів гривень, повідомила прес-служба банку.

Банк нагадав, що в 2008-2009 роках залучив від НБУ стабілізаційні кредити на суму 2,3 мільярда гривень для підтримки ліквідності банку.

"У зв'язку з кризою 2014 року НБУ надав можливість банкам продовжувати діючі стабілізаційні кредити до 2020 року. 11 серпня 2015 року ПУМБ продовжив терміни повернення кредитів до 10 червня 2020 року. У зв'язку з позитивними показниками ліквідності і сталим розвитком, керівництвом ПУМБ прийнято рішення про дострокове повернення кредитів НБУ", - йдеться в повідомленні.

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Банк уточнив, що на даний момент на його балансі відсутні стабілізаційні ресурси НБУ.

Як повідомляв УНІАН, "Перший український міжнародний банк" за підсумками першого кварталу отримав збиток у розмірі 265,382 мільйона гривень, що на 23,9% менше збитку банку за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ) засновано 1991 року, він є одним з найбільших банків України за обсягом активів.

Основним власником банку є український бізнесмен Рінат Ахметов через компанію "СКМ Фінанс".