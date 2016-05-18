Економічне зростання України цього року може скласти 2,1% - експерт

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2016 році може досягти 2,1%, йдеться в макроекономічному звіті групи ICU. При цьому раніше група прогнозувала зростання економіки країни за підсумками року на рівні 2,6%.

"Ми трохи скорегували наш прогноз через сукупність чинників, які стримували зростання економіки на початку року: дуже консервативну фіскальну політику, стагнацію широкого грошової пропозиції і низький попит на український експорт. Разом з тим, ми оптимістично оцінюємо подальші перспективи зростання економіки України", – наводяться в повідомленні слова керівника аналітичного підрозділу групи ICU Олександр Вальчишен.

Він зазначив, що з другого кварталу економіка України почала відновлюватися вишими темпами.

За прогнозами ICU, одним з чинників прискорення зростання економіки України у другому кварталі буде збільшення державних витрат.

"Державний бюджет на 2016 рік був сформований з дефіцитом 3,7% ВВП. Але в першому кварталі він виконувався з профіцитом, так як фінансова ситуація на міжнародних ринках і внутрішня політична ситуація навколо переформатування уряду вимагали жорсткої політики в управлінні фінансами. Зараз ми бачимо, що фіскальний тиск, який був в першому кварталі, вже не буде використовуватися урядом до кінця року. Починаючи з другого кварталу, в рамках виконання Закону україни "Про державний бюджет", витрачання бюджетних коштів буде поступово збільшуватися, держава буде витрачати більше грошей в економіку. Зокрема, на капітальне будівництво", – зазначив Вальчишен.

За словами експерта, слідом за державним почнеться пожвавлення і в приватному секторі економіки. Услід за зниженням інфляції поступово пом'якшуватись і монетарна політика, банківські кредити стануть більш доступними, що пожвавить підприємства і стимулюватиме, у тому числі, поступове відновлення зарплат у приватному секторі.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2016 року, за оперативними даними Державної служби статистики України, порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактора знизився на 0,7%, порівняно з першим кварталом 2015 року - зріс на 0,1%.

Інфляція в Україні в квітні 2016 року порівняно з попереднім місяцем зросла до 3,5%, до квітня 2015 року сповільнилася до 9,8%.

Національний банк України прогнозує зростання реального ВВП 2016 року на 1,1% при інфляції близько 12%.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

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Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.