Україна офіційно приєдналася до угоди СОТ про держзакупівлі

Україна 18 травня завершила офіційну процедуру приєднання до угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі (WTO GPA), що дає можливість українському бізнесу брати участь у держзакупівлях інших країн, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з повідомленням, відсьогодні українські компанії отримали право брати участь у державних закупівлях 45 країн-учасниць угоди GPA, серед яких: країни ЄС, Японія, США, Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг і Канада. Загальний обсяг ринку держзакупівель СОТ оцінюється в 1,7 трильйона доларів щорічно, що більш ніж в 30 разів перевищує обсяг українського експорту.

"Це - найпростіший шлях для експорту вітчизняних товарів. Українським компаніям не потрібно витрачати зайві кошти на маркетинг, домовлятися про вихід в торговельну мережу або відкривати представництво. Заявки та процедури державних тендерів зазвичай чітко структуровані. Тому, все, що потрібно, - це знайти цікавий тендер і відповідним чином оформити заявку", - підкреслив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

При цьому іноземці матимуть повний доступ до українських державних тендерів також, як українці до закордонним.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 16 березня ратифікувала Угоду Всесвітньої торгової організації про державні закупівлі (WTO GPA), яке дає українському бізнесу доступ до ринку держзакупівель інших країн об'ємом 1,7 трильйона доларів.

Мінекономрозвитку спільно з провідною консалтинговою компанією PricewaterhouseCoopers (Pwc) розробить пілотний проект участі українського бізнесу в державних закупівлях країн, які уклали угоду з Всесвітньою торговельною організацією про держзакупівлі (GPA).