Система "Єдине вікно" на митниці запрацює в Україні з 1 серпня - Мінфін

Електронна система обміну даними "Єдине вікно", яка сприятиме спрощенню митних процедур та усуне можливості для корупції на митниці, почне працювати в Україні з 1 серпня, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Міністерство зазначає, що продовжує роботу над реформуванням Державної фіскальної служби, в тому числі і митних органів. В рамках цієї політики Мінфін нагадав, що розробив проект закону про інститут уповноважених економічних операторів - аналогічний тому, який функціонує в Європейському Союзі. Крім цього, за ініціативою Мінфіну вже впроваджено автоматичну систему розподілу митних декларацій, а також укладено низку міжурядових угод з міжнародними партнерами про взаємну допомогу в митній справі.

"Черговим кроком у цьому напрямку є запуск "Єдиного вікна"... Система "Єдине вікно" вважається провідним сучасним інструментом спрощення та зменшення кількості митних процедур. Система передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю та митних пунктів в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, система передбачає здійснення всіх видів контролю (митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю) за допомогою електронного обміну даними. Таким чином, замість печаток і штампів державних органів на паперових документах будуть проставлятися електронні позначки в загальній базі даних.

Міністерство зазначає, що створення "Єдиного вікна" дозволить значно спростити митні процедури та скоротить час на їх проведення, мінімізує людський фактор при прийнятті рішень митниками та контролюючими органами, що дозволить значно знизити корупційні ризики і можливості для перевищення службових повноважень.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше зазначав, що реформа митниці, яку уряд планує провести до кінця року, дозволить вивести з тіні багатомільярдні грошові обороти.

При цьому Гройсман назвав неприпустимою ситуацію, коли багато процесів на митниці здійснюються в ручному режимі. За словами голови уряду, боротися з цим готові на всіх рівнях управління.