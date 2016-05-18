Гривня на міжбанку зміцнилася до 25,26 за долар

У середу, 18 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,23/25,26 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4160/28,4450 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3860/0,3870 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 25,2844 гривні/долар, станом на цю годину укладено 132 угоди на суму 52,02 мільйона доларів.