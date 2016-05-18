"Фідобанк" повідомив про труднощі з проведенням платежів клієнтів

"Фідобанк" повідомив про труднощі зі своєчасним проведенням операцій клієнтів в результаті незначного розриву ліквідності на початку тижня, який посилився відтоком коштів з рахунків клієнтів, однак сподівається вирішити ситуацію та стабілізувати роботу.

Про це йдеться у зверненні банку клієнтам, опублікованому на його сайті.

"Шановні клієнти, на початку тижня у "Фидобанке" намітився незначний розрив ліквідності, який не становив для діяльності банку істотного ризику. Багатоканальне інформаційний тиск на клієнтів за допомогою особистих дзвінків, форумів та ЗМІ призвело до різкого одномоментного відтоку коштів з рахунків клієнтів протягом останньої доби, що погіршило ситуацію", - йдеться у зверненні.

Банк також повідомив, що внаслідок цього на даний момент є труднощі зі своєчасним виконанням операцій клієнтів.

"Керівництво банку докладає всі зусилля для вирішення ситуації та стабілізації роботи банку. Приносимо вибачення за цю ситуацію", - наголошується у зверненні.

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Довідка УНІАН. "Фідобанк" (раніше - банк "Ажіо", "СЕБ Банк", м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адарічу.

Раніше, 29 березня, "Фідобанк" повідомляв, що його акціонери на позачергових зборах прийняли рішення збільшити статутний капітал банку на 90 мільйонів гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій.

Також банк повідомляв про досягнення попередньої домовленості з бізнесменом з Казахстану Канатом Арбієвим про притягнення його як інвестора в об'єднаний банк Олександра Адарича, який буде створено в результаті злиття належать йому "Євробанку" і "Фідобанка". Арбієв мав намір інвестувати в об'єднаний банк понад 20 мільйонів доларів.

Канат Арбієв, за даними ЗМІ, раніше володів акціями Bank RBK, а зараз є одним з мажоритарних акціонерів найбільшої казахської рітейл-мережі "Магнум", яка працює у форматі cash&carry.