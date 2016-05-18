Вкладникам "Дельта Банку" відновлять виплати з 19 травня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 19 травня відновлює виплати гарантованого відшкодування вкладникам ліквідованого "Дельта Банку" за загальним реєстром вкладників, повідомляється на сайті фонду.

Раніше фонд повідомляв про завершення виплат 4 квітня, однак обіцяв відновити виплати у зв'язку зі значною кількістю клієнтів "Дельта Банку", які не звернулися до банків-агентів для отримання відшкодування.

Згідно з оновленими даними, вкладники "Дельта Банку" можуть з 19 травня до 1 липня включно звертатися за отриманням відшкодування установи трьох державних банків - "Ощадбанк", "Укргазбанк" і "Укрексімбанк".

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапила в управління фонду протягом всієї історії банківської системи України, – "Дельта Банку". З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до тодішнього генпрокурора Віктора Шокіну з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією "Дельта Банку", відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

16 травня прокуратура Києва повідомила про початок кримінального провадження за фактом заволодіння посадовими особами "Дельта Банку" грошовими коштами на суму понад 4,5 мільярда гривень. Розслідування за матеріалами Фонду гарантування встановило факти заволодіння працівниками банку засобами фінустанови шляхом здійснення фіктивних кредитних операцій з використанням рахунків понад 60 тисяч клієнтів протягом 2013-2015 років. Відомості про вчинення злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розслідування проводить столичне слідче управління Нацполіції під контролем керівництва прокуратури міста.

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"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% та компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.