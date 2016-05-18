Суд заарештував майно власника "Укрлендфармінга" Бахматюка за позовом Нацбанку

Печерський районний суд Києва задовольнив заяву Національного банку України та наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно, що належить власнику однієї з найбільших аграрних виробників України "Укрлендфармінга", а також власнику двох неплатоспроможних банків Олегу Бахматюку.

Як повідомляється на сайті НБУ, суд прийняв рішення в процесі розгляду справи за позовом Національного банку проти Бахматюка про стягнення заборгованості за стабілізаційним кредитом на 4 мільярди гривень, отриманим у регулятора в 2014 році належним йому банком "Фінансова ініціатива". В якості застави Нацбанк прийняв майно і майнові права юридичних осіб, а сам Бахматюк виступив фінансовим поручителем по цих кредитах.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних банку "Фінансова ініціатива" 23 червня 2015 року. Після Господарський суд Києва за позовом компанії Perusta Constructions Ltd заборонив Фонду гарантування вкладів фізичних осіб пропонувати Національному банку ліквідувати банк. Згодом Фонд гарантування заявив, що має намір оскаржити це рішення і готує заперечення проти самого позову.

З 19 березня 2015 року Фонд здійснює процедуру ліквідації ще одного належить Бахматюку банку - "VAB Банку". З 21 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація.

"VAB Банк" і банк "Фінансова ініціатива" входили в число найбільших одержувачів кредитів НБУ для підтримки ліквідності на строк понад 30 календарних днів. Зокрема, за підсумками 2014 року "VAB Банк" отримав кредити на 5,535 мільярда гривень, банк "Фінансова ініціатива" - на 8,358 мільярда гривень. 2015 року такі кредити банкам не видавалися.