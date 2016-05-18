Місія МВФ завершила роботу в Україні

Місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Україні з 10 травня, завершила візит, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України.

"Місія завершила свою роботу", - повідомили в міністерстві.

З боку фонду якихось заяв за підсумками роботи місії наразі зроблено не було.

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Як повідомляв УНІАН, основною метою місії МВФ було обговорення і завершення роботи над меморандумом щодо другого перегляду програми реформ, схваленої в березні 2015 року. В рамках цієї програми загальним обсягом 17,5 мільярда доларів. Україна отримала два транші кредиту – 5 мільярдів доларів. 13 березня і 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року. Тепер України розраховує отримати третій транш обсягом 1,7 мільярда доларів.