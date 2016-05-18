Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,25 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2525,7239 (18 травня – 2527,3426)

100 EUR – 2848,7640 (18 травня – 2860,4464)

10 RUR – 3,8819 (18 травня – 3,9175)

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,24/25,27 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4500/28,4840 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3860/0,3870 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,2572 гривні/долар, станом на цю годину укладено 483 угоди на суму 318,56 мільйона доларів.