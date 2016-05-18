Підсумкова заява місії МВФ: Україна за останній рік досягла значного прогресу

Про це йдеться в заяві місії МВФ, що завершила свою роботу в Києві сьогодні, 18 травня.

Як підкреслив глава місії Рон ван Руден, Україна за останній рік досягла значного прогресу у відновленні економічної стабільності.

"Неухильне виконання структурних і інституційних реформ критично важливо для досягнення стабільного зростання, а непохитна рішучість влади в боротьбі з корупцією стає "лакмусовим папірцем" здатності уряду зберегти широку внутрішню і міжнародну підтримку своєї політики", - підкреслив ван Руден.

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На його думку, дуже важливо закріпити фіскальну і фінансову стабільність, забезпечити верховенство закону, а також реформувати роботу більшості держпідприємств.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 млрд дол. - 4 серпня 2015 року.

В даний час йде другий перегляд програми співпраці. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду повинен стати схвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк відзначав, що Україні критично важливо відновити співпрацю з МВФ, оскільки це дає імпульс програмі реформ і відкриває для країни додаткові фінансові можливості від інших кредиторів.

Зокрема, Данилюк підкреслював, що продовження співпраці України з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом, місія якого в даний момент працює в Києві, відкриє для нашої країни можливість отримати додатково близько 5 млрд дол. від інших зовнішніх кредиторів.