Рада директорів МВФ у липні розгляне питання виділення Україні третього траншу кредиту - заява місії

Про це йдеться в заяві місії Фонду, переданій УНІАН.

Як зазначив глава місії Рон ван Руден, зараз сторони повинні остаточно узгодити меморандум щодо другого перегляду програми і зробити ряд «рішучих заходів» в сфері боротьби з корупцією, реформи держпідприємств, закріплення фінансової стабільності.

«Реалізація рішучих заходів дасть можливість Раді директорів МВФ провести оцінку виконання програми орієнтовно в липні поточного року», - йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 млрд дол. - 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

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Експерти очікують, що за підсумками засідання Ради директорів фонду Україна отримає третій транш кредиту, проте, найімовірніше, він виявиться єдиним для нашої країни в поточному році.