НАБУ розслідує виведення в офшори майже 10 мільярдів гривень банків-банкрутів
03:49, 19 травня 2016Фінанси
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Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що проводиться розслідування щодо виведення коштів банків-банкрутів в розмірі майже 10 млрд грн.
Сума виведених коштів складає майже 10 млрд грн / фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні".
"В Антикорупційному бюро зареєстровано провадження, і зараз у нас, в принципі, вистачає ресурсів, щоб проводити такі великі розслідування. Це розслідування стосується виведення коштів банків, які у нас збанкрутували, через іноземні банки до офшорів", - сказав Ситник.
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Він додав, що сума виведених коштів складає майже 10 млрд грн. Частково до цієї суми "увійшли кошти, отримані вже ліквідованими банками у якості рефінансування".
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