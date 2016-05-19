НАБУ розслідує виведення в офшори майже 10 мільярдів гривень банків-банкрутів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні".

"В Антикорупційному бюро зареєстровано провадження, і зараз у нас, в принципі, вистачає ресурсів, щоб проводити такі великі розслідування. Це розслідування стосується виведення коштів банків, які у нас збанкрутували, через іноземні банки до офшорів", - сказав Ситник.

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Він додав, що сума виведених коштів складає майже 10 млрд грн. Частково до цієї суми "увійшли кошти, отримані вже ліквідованими банками у якості рефінансування".