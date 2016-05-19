Україна і МВФ відновили роботу та узгодили основні напрями реформ – Мінфін

Місія працювала в Україні з 10 по 18 травня.

«Міністерство фінансів вітає завершення переговорів з місією Міжнародного валютного фонду. Сторони відновили результативну роботу завдяки значному прогресу, якого досягла Україна за останній рік відновлення економічної стабільності, а також завдяки недавнім спільним зусиллям уряду, президента, НБУ і Верховної Ради, - йдеться в заяві Мінфіну. - Сторони погодили заходи, необхідні для завершення другого перегляду в рамках програми розширеного фінансування. Тепер ці домовленості мають бути затверджені керівництвом МВФ і Радою директорів фонду, після чого буде рішення про надання Україні чергового траншу. Крім того, сторони узгодили ключові напрями подальших реформ в Україні».

Читайте такожРада директорів МВФ у липні розгляне питання виділення Україні третього траншу кредиту - заява місії

У Мінфіні нагадали, що програма реформ, яка була затверджена МВФ у березні 2015 року та яка реалізується українською владою, покликана підвищити рівень резервів Національного банку України, запобігти відпливу капіталу, посилити заходи щодо стабілізації платіжного балансу країни. Частина перетворень вже реалізована, вони стосуються змін у сфері енергетики, роботи банківського сектору і Нацбанку країни, оздоровлення державних фінансів, реформування сектору державних підприємств та боротьби з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсягу 5 млрд дол. Україна одержала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Як очікується, Рада директорів МВФ розгляне питання виділення Україні третього кредитного траншу у розмірі 1,7 млрд дол. у липні.

Експерти очікують, що за підсумками засідання Ради директорів фонду Україна одержить третій транш кредиту, однак, найімовірніше, він буде єдиним для нашої країни цього року.