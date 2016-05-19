Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері держзакупівель

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector (державний сектор), повідомляється на сайті WPA.

Переможці у кожній з категорій були оголошені під час урочистої церемонії, яка відбулася в Лондоні 18 травня.

"Вітаємо Міністерство економічного розвитку і торгівлі України з виграшем премії в номінації "державний сектор" для Prozorro", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Мінекономрозвитку відзначили, що перемога Prozorro стала першим випадком, коли розробка для держсектора від України отримує всесвітнє визнання.

Українська система Prozorro конкурувала з рішеннями в сфері держзакупівель від Міністерства юстиції Великобританії, департаменту освіти австралійського штату Новий Південний Уельс, а також Адміністрації президента США із закупівельними сервісом P200.

Крім того, керівника департаменту регулювання державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Олександра Стародубцева було номіновано на нагороду в категорії Procurement Leader Award.

Читайте такожВ Україні відсьогодні всі держзакупівлі для центральних органів влади будуть електронними

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній,а з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

На даний момент кількість тендерів в системі вже перевищила 95 тисяч. Загальна планова сума тендерів становить 31,90 мільярда гривень. Кількість замовників, які приєдналися до системи, майже сягає 5 тисяч. Середня кількість пропозицій на одні торги - 2,84 учасника тендеру, загальна сума економії – 1,45 мільярда гривень. Очікується, що за підсумками 2016 використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 мільярдів гривень.