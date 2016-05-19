Україна може до кінця року отримати три транші МВФ – Нацбанк

Україна може до кінця поточного року отримати три транші кредиту від Міжнародного валютного фонду, повідомив журналістам заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

"Програма на зараз базується на показниках на кінець березня. Рішення щодо наступного траншу буде прийматися в липні. По ідеї, десь у вересні буде перегляд за липневим показниками. А рішення з кінця вересня має прийматися десь у грудні. За стандартною програмою МВФ це означає, що, крім цього перегляду, має бути ще два перегляду", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи може Україна отримати три транші до кінця року, Сологуб сказав: "Це за планом".

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Також він припустив, що отримання наступного траншу можливо вже в липні. "Технічно все відбувається дуже швидко. Між рішенням Ради директорів і виділенням грошей лічені дні", - зазначив Сологуб.