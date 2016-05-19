Рівень прозорості банківської системи становить 98% - глава НБУ

Рівень прозорості банківської системи України на даний час складає 98%, лише кілька невеликих банків не погодили документи про своїх власників.

Про це повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи на Першій щорічній дослідної конференції "Трансформація діяльності центральних банків", організованої Національним банком України спільно з Національним банком Польщі за сприяння уряду Канади та Київської школи економіки.

Глава НБУ нагадала, що два роки тому ситуація була зовсім іншою - 27% банківської системи була непрозорою.

"Ми були поінформовані про фактичних власників деяких банків, які прикривалися так званими футбольними командами з 11 номінальних власників. Але у багатьох випадках ми навіть не підозрювали, хто був головним акціонером банку насправді", - додала Гонтарева.

Тому, нагадала голова НБУ, регулятор ініціював поправки до законодавства про встановлення відповідальності акціонерів банків, щоб змусити їх діяти більш відповідально.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України завершив основний етап розкриття реальних власників українських банків, який стартував у березні 2015 року, коли регулятор зобов'язав банки надати інформацію про своїх реальних власників і контролерів, а в жовтні зобов'язав банки завершити процес легалізації власників до кінця першого кварталу 2016 року.

За інформацією НБУ, анонсоване раніше завершення процесу розкриття реальних власників банків не означає, що на 1 квітня всі власники банків будуть розкриті, оскільки пакети документів по деяким банкам ще можуть перебувати на розгляді регулятора, і наразі цей процес триває.