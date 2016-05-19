В Україні ліквідують черговий банк

Єдиний власник "Інвестиційно-трастового банку" вирішив ліквідувати цю фінансову установу.

Про це повідомив банк у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

"Ліквідувати "Інвестиційно-трастовий банк" за ініціативою власника, в порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, з урахуванням особливостей, визначених законодавством про банки та банківську діяльність", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, процедура ліквідації почнеться з моменту отримання згоди Національного банку на ліквідацію банку з ініціативи власника.

Зазначається, що загальна сума зобов'язань "Інвестиційно-трастового банку" перед кредиторами на 17 травня становить 392 тисячі гривень.

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Довідка УНІАН. "Інвестиційно-трастовий банк" був зареєстрований Національним банком в 2013 році. Згідно з інформацією на сайті регулятора, банком володіють 11 фізичних осіб через компанію "Тіс-капітал".