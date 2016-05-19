Митниці з початку року перерахували до держбюджету майже 70 мільярдів

Українські митниці в січні-квітні перерахували до державного бюджету 69,8 мільярда гривень, що на 21%, або на 12,1 мільярда гривень, більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України.

Згідно з повідомленням, індикативний показник Міністерства фінансів україни за 4 місяці 2016 року виконано на 107,3%, додатково забезпечено надходження до бюджету майже 5 мільярдів гривень.

ГФС зазначила, що така позитивна динаміка забезпечена, зокрема, за рахунок додаткових надходжень від коригування митної вартості на 1,9 мільярда гривень, донарахувань за напрямком класифікації товарів – 62 мільйони гривень, контролю за правильністю декларування країни походження товару – 20,2 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, зростання митних платежів до бюджету країни може перевищити 50 мільярдів гривень щорічно. Гройсман заявив, що має намір продовжити інспекції роботи митних пунктів України, а також проаналізувати всі кадрові рішення, прийняті на митницях до 1 травня поточного року.