Гривня на міжбанку торгується по 25,30 за долар
13:17, 19 травня 2016Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3430/28,3960 гривні/євро.
REUTERS
У четвер, 19 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,25/25,30 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3430/28,3960 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3800/0,3810 гривні/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 25,2674 гривні/долар, станом на цю годину укладено 157 угод на суму 73,35 мільйона доларів.
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