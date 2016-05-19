У Конгресі США підтримали виділення Україні $150 мільйонів на безпеку

Палата Представників США (нижня палата Конгресу) підтримала виділення Україні 150 мільйонів доларів на безпеку 2017 року.

Як повідомляє Bloomberg, за проект бюджету на 2017 рік на політику оборони США, загальна сума якого становить 610,5 мільярдів доларів, проголосували 277 членів Палати представників США.

У затвердженому проекті передбачається виділення коштів на підтримку союзників і партнерів США в світі.

Зокрема, проектом схвалюється виділення 150 мільйонів доларів на допомогу у сфері безпеки в Україні.

Також передбачаються 680 мільйонів доларів на навчання та оснащення іракських сил, включаючи додаткові 50 мільйонів доларів на підтримку курдських формувань.

Документ схвалює перебування в Афганістані 2017 року 9,8 тисячі американських військовослужбовців замість запланованих 5,5 тисячі.

Одночасно зазначається, що наступного тижня також заплановано голосування у Сенаті США (верхня палата Конгресу) за сенатської версії оборонного бюджету на 2017 фінансовий рік.

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Як повідомляв УНІАН, сенатори США пропонують передбачити в бюджеті на 2017 фіскальний рік до 500 мільйонів доларів на допомогу Україні.