Нацбанк хоче збільшити купівлю валюти до резервів після старту приватизації

Національний банк України розраховує і далі проводити купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів, в тому числі очікує приросту цієї покупки після старту приватизації держпідприємств.

Про це повідомила сьогодні журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева.

"Більше того, ми розраховуємо, що якщо буде приватизація, а вона вже почнеться, ми будемо купувати валюту ще більшими темпами, ніж зараз", - сказала Гонтарева, відповідаючи на питання, чи продовжиться активна купівля валюти банком на міжбанківському ринку, як це відбувається останні два місяці.

Також глава НБУ зазначила, що зараз для регулятора "хороший сезон" для покупки валюти.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у квітні 2016 року провів 13 валютних аукціонів для згладжування надмірних коливань на міжбанківському валютному ринку і поповнення міжнародних резервів, за результатами яких чиста купівля валюти склала 528,6 мільйона доларів США, а також і придбав ще 147,4 мільйона доларів у ході інтервенції за фіксованим курсом 7 квітня.

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2016 року, за попередніми даними, склали 13,241 мільярда доларів, що на 519,5 мільйона доларів, або на 4,1%, більше показника на 1 квітня на рівні 12,722 мільярда доларів.

За прогнозами НБУ, обсяг міжнародних резервів України до кінця року складе 18,7 мільярда доларів, при цьому ключовою умовою їх зростання є відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, – до 13,3 мільярда доларів.