Банківська система України в першому кварталі отримала 7,7 мільярда збитку

Банківська система України, з урахуванням неплатоспроможних банків, у першому кварталі 2016 року отримала 7,740 мільярда гривень збитків.

Про це свідчать оприлюднені Національним банком України показники банків за перший квартал по міжнародним стандартам фінансової звітності.

Згідно з наведеними даними, в тому числі на платоспроможні банки припадає 8,550 мільярда гривень збитків, на неплатоспроможні – 810,4 мільйона гривень прибутку.

На групу банків державної власності припадає 1,216 мільярда гривень збитків, в тому числі 4 з 6 банків отримали прибуток.

Група банків іноземних банківських груп отримала 6,418 мільярда гривень збитків, в тому числі 17 з 25 банків отримали прибуток.

На обидві групи банків з українським капіталом доводиться 916,9 мільйона гривень збитку, у тому числі 60 банків 78 завершили квартал з прибутком.

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Як повідомляв УНІАН, банківська система України, з урахуванням неплатоспроможних банків, 2015 року отримала 77,935 мільярда гривень збитків. У тому числі платоспроможні банки отримали 71,891 мільярда гривень збитку, неплатоспроможні – 6,044 мільярда гривень збитків.