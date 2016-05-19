Гройсман обіцяє спрощення оподаткування і скорочення в ДФС

Українському уряду потрібно повернутися до питання реформування податкової системи країни, сконцентрувавшись на спрощенні системи адміністрування податків і підвищенні відповідальності податкових органів, а також необхідно провести скорочення в Державній фіскальній службі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів, представляючи проект плану пріоритетних дій уряду.

"Не повинно бути 58 тисяч осіб, які займаються, як вони кажуть, стягуванням податків. Податки мають сплачуватися, а для цього ДФС має бути сервісною службою. Але всі маємо розуміти, що жодних подвійних стандартів не буде. ПДВ буде повертатися вчасно. І ніхто не буде нараховувати бездумних штрафних санкцій по мільйону, по два, по три, щоб потім за хабарі їх списувати", - попередив Гройсман.

Також він підкреслив, що бізнес має бути впевнений в тому, що встановлені в країні податки не зміняться щонайменше найближчі три-п'ять років, а у разі внесення змін, це не буде відбуватися "сьогодні на завтра", а буде прогнозовано і для бізнесу, і для інвесторів.

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Довідка УНІАН. Державна фіскальна служба України, що об'єднує податкову і митну служби, а також податкову міліцію, була сформована на базі Міністерства доходів і зборів, ліквідованого в березні 2014 року з приходом уряду Арсенія Яценюка.

Джерела в уряді зазначають, що Кабмін готує нові кадрові конкурси на ключові посади в ДФС. Про ревізії кадрів у Службі, зокрема на митниці, говорив і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він заявляв, що має намір проінспектувати роботу митних пунктів України, а також проаналізувати всі кадрові рішення, які були зроблені на митницях до 1 травня поточного року.