Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися на $1 мільярд

Про це повідомляється на сайті Центробанку РФ.

Міжнародні резерви Росії протягом минулого періоду з 6 по 13 травня 2016 року скоротилися на 0,3% і склали $390,9 мільярдів проти $391,9 мільярда за станом на 6 травня.

Отже, міжнародні резерви РФ знизилися на $1 мільярд.

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Міжнародні резерви Росії являють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні ЦБ та кабміну. Вони складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.