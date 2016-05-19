Рада підвищила соцстандарти на 10% з 1 грудня поточного року

Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Державного бюджету, що передбачає збільшення соціальних стандартів з 1 грудня 2016 року на 10%, замість запланованих раніше 6%.

За ухвалення закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (щодо соціальних стандартів та обсягу субвенції на надання пільг та житлових субсидій)" у першому читанні проголосували 248 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова повідомила, доповідаючи щодо законопроекту №4543, що збільшення соціальних стандартів вище закладеного раніше рівня буде профінансовано за рахунок збільшення планів з надходження коштів за рахунок податку на додану вартість, а також за рахунок рентних платежів від видобутку вуглеводнів.

Як наголошується в пояснювальній записці, передбачається збільшити мінімальну заробітну плату з 1 грудня 2016 року до 1600 гривень проти 1550 гривень, передбачених у бюджеті раніше. Прожитковий мінімум зросте для працездатних осіб до 1600 гривень з нинішніх 1450 гривень, для осіб, які втратили працездатність - до 1247 гривень до 1130 гривень.

У документі зазначається, що через підвищення мінімальної заробітної плати з 1 грудня 2016 року на 50 гривень понад встановленого раніше прогнозного рівня, а також скасування оподаткування пенсій, надходження в бюджет за рахунок податку на доходи фізичних осіб зменшаться на 0,4 мільярда гривень.

Для забезпечення виплати пенсій та допомог обсяг витрат державного бюджету, що направляється Пенсійному фонду України на виплату пенсій, пропонується збільшити на 576,9 мільйона гривень - до 145,5 мільярда гривень.

З метою надання допомоги найбільш вразливим верствам населення в оплаті за житлово-комунальні послуги в умовах підвищення ціни на природний газ для населення пропонується загальний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг додатково збільшити на 5,3 мільярда гривень - до 40,3 мільярда гривень.

Разом з тим, у зв'язку зі зміною ціни на газ для споживачів, а також підвищенням соціальних стандартів і скасуванням оподаткування пенсій, доходи загального фонду державного бюджету збільшаться на 6,7 мільярда гривень.

За рахунок підвищення ціни на природний газ для забезпечення побутових споживачів і виробників теплової енергії збільшаться надходження за рахунок податку на прибуток підприємств - на 1,2 мільярда гривень, податку на додану вартість - на 2,1 мільярда гривень, ренти за користування надрами для видобування природного газу - на 3,8 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 27 квітня 2016 року прийняв рішення направити до Верховної Ради законопроект про внесення змін до бюджету України на 2016 рік, в якому передбачено збільшення соціальних стандартів з 1 грудня поточного року на 10% замість 6%, як планувалося раніше.

При цьому, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що уряд поточного року може підвищити соціальні стандарти понад запропонованих 10%.