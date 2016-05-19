Нацбанк тримає офіційну гривню на рівні 25,25 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 20 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2525,9572 (19 травня – 2525,7239)

100 EUR – 2828,3143 (19 травня – 2848,7640)

10 RUR – 3,8150 (19 травня – 3,8819)

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,20/25,25 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,2240/28,2830 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3770/0,3780 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,2596 гривні/долар, станом на цю годину укладено 560 угод на суму 404,76 мільйона доларів.