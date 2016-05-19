Бальцерович назвав ключові ринки для України

"Головні партнери - це Захід, Туреччина і Китай", - сказав Бальцерович, підкресливши, що саме на ці ринки Україна має орієнтуватися у своїх торгових операціях.

Бальцерович підкреслив важливість диверсифікації торгових операцій, особливо в світлі торгового ембарго з боку Росії.

Читайте такожБальцерович назвав чотири ключові напрямки для продовження реформ в УкраїніЯк повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками січня-березня поточного року склав 89,1 млн дол. проти дефіциту в 660 млн дол. за аналогічний період минулого року. За інформацією Держстату, імпорт товарів і послуг в Україну, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, знизився на 9,1% - до 9,777 млрд дол., експорт товарів і послуг з України знизився на 15,1% - до 9,688 млрд дол.

Обсяг експорту товарів у країни ЄС у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року знизився на 2,7% - до 3,197 млрд дол. і склав 41,4% у загальному обсязі експорту. Імпорт товарів з країн ЄС за цей період знизився на 1,2% - до 3,861 млрд дол. і склав 44,5% в загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію знизився на 38,3% - до 649,9 млн. дол., імпорту - на 45,6%, до 1,021 млрд дол.