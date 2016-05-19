Рада скасовує оподаткування пенсій, крім високих

За ухвалення відповідного закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій» проголосували 307 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник міністра фінансів Олена Макеєва повідомила, доповідаючи щодо законопроекту №4542, що документ передбачає скасування оподаткування пенсій, в три рази перевищують мінімальну зарплату, яка діє в Україні.

"Прийняття законопроекту дозволить забезпечити виплату в повному обсязі сум пенсій та різноманітних доплат до них, нарахованих відповідно до законодавства всім категоріям громадян України, і зняти соціальну напругу", - сказала Макєєва.

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Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, його прийняття зменшить надходження до бюджету на 800 млн грн в 2016 році. У той же час, автори законопроекту зазначають, що надходження в бюджет за рахунок податку на доходи фізичних осіб зросли через зниження єдиного соціального внеску в поточному році і можуть компенсувати відсутність надходжень від оподаткування пенсій.

"Надходження податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету за I квартал 2016 року зросли порівняно з I кварталом 2015 року на 45,3%, при врахованих у бюджеті темпах зростання 37,9%, що дало додатковий ресурс в обсязі 1,2 млрд грн", - зазначається в пояснювальній записці.

Автор одного з семи альтернативних депутатських проектів Юлія Тимошенко закликала ініціаторів зняти свої законопроекти на користь урядового. У той же час, народний депутат Юрій Шухевич зазначив, що його законопроект, на відміну від урядового, передбачає також скасування обмежень у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам. Нагадаємо, сьогодні працюючі пенсіонери отримують лише 85% пенсійної виплати.

"Наш комітет, профільний проголосував на підтримку мого законопроекту, але під тиском уряду комітет переголосував і дав позитивний висновок за урядовим документом", - сказав Шухевич.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що її комітет розглянув всі законопроекти.

"Розглянувши всі всебічно дані законопроекти, ми вирішили, що немає жодного законопроекту, в якому було б виважене рішення щодо звільнення від оподаткування і працюючих, і непрацюючих пенсіонерів", - сказала Южаніна.

Також вона зазначила, що понижуючий коефіцієнт виплати пенсій працюючим пенсіонерам закладений у бюджет на 2016 рік, і його скасування призведе до дефіциту бюджету в розмірі 1,8 млрд грн до кінця року. Оскільки це суттєва зміна, податковий комітет вирішив відхилити законопроект Шухевича і рекомендує прийняти урядовий законопроект №4542 в першому читанні і до другого читання внести пропозиції депутатів. Серед них, зокрема, була пропозиція залишити оподаткування надвисоких пенсій.

"Ми запропонували прийняти тільки в першому читанні, та до другого все-таки ввести справедливість оподаткування високих пенсій", - сказала Южаніна, додавши, що потрібно ще визначити, який рівень пенсій вважати високим і який податок для них встановити.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2014 року в Україні обкладаються податком на доходи громадян пенсії, в три рази перевищують мінімальну зарплату. Станом на 1 січня 2016 року ця сума становила 4134 грн, а з 1 травня - 4350 грн. Якщо пенсія людини перевищує дану суму, він зобов'язаний сплатити податок 15% від різниці між розміром пенсії і трьома мінімальними зарплатами.

Як зазначається у пояснювальній записці законопроекту щодо скасування оподаткування пенсій, поданого Людмилою Денисовою та Іриною Єфремовою (обидві - "Народний фронт"), в 2015 році податком обкладалося в середньому 416 тис. пенсій щомісяця. До державного та місцевого бюджетів у вигляді податку за рік направлено 1,1 млрд грн.