Рада скасовує оподаткування пенсій, крім високих
Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроект про скасування оподаткування пенсій, які в три рази перевищують мінімальну зарплату, яке діяло в Україні з березня 2014 року, і до другого читання ввести норму про оподаткування більш високих пенсій.
За ухвалення відповідного закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій» проголосували 307 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Заступник міністра фінансів Олена Макеєва повідомила, доповідаючи щодо законопроекту №4542, що документ передбачає скасування оподаткування пенсій, в три рази перевищують мінімальну зарплату, яка діє в Україні.
"Прийняття законопроекту дозволить забезпечити виплату в повному обсязі сум пенсій та різноманітних доплат до них, нарахованих відповідно до законодавства всім категоріям громадян України, і зняти соціальну напругу", - сказала Макєєва.
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Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, його прийняття зменшить надходження до бюджету на 800 млн грн в 2016 році. У той же час, автори законопроекту зазначають, що надходження в бюджет за рахунок податку на доходи фізичних осіб зросли через зниження єдиного соціального внеску в поточному році і можуть компенсувати відсутність надходжень від оподаткування пенсій.
"Надходження податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету за I квартал 2016 року зросли порівняно з I кварталом 2015 року на 45,3%, при врахованих у бюджеті темпах зростання 37,9%, що дало додатковий ресурс в обсязі 1,2 млрд грн", - зазначається в пояснювальній записці.
Автор одного з семи альтернативних депутатських проектів Юлія Тимошенко закликала ініціаторів зняти свої законопроекти на користь урядового. У той же час, народний депутат Юрій Шухевич зазначив, що його законопроект, на відміну від урядового, передбачає також скасування обмежень у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам. Нагадаємо, сьогодні працюючі пенсіонери отримують лише 85% пенсійної виплати.
"Наш комітет, профільний проголосував на підтримку мого законопроекту, але під тиском уряду комітет переголосував і дав позитивний висновок за урядовим документом", - сказав Шухевич.
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Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що її комітет розглянув всі законопроекти.
"Розглянувши всі всебічно дані законопроекти, ми вирішили, що немає жодного законопроекту, в якому було б виважене рішення щодо звільнення від оподаткування і працюючих, і непрацюючих пенсіонерів", - сказала Южаніна.
Також вона зазначила, що понижуючий коефіцієнт виплати пенсій працюючим пенсіонерам закладений у бюджет на 2016 рік, і його скасування призведе до дефіциту бюджету в розмірі 1,8 млрд грн до кінця року. Оскільки це суттєва зміна, податковий комітет вирішив відхилити законопроект Шухевича і рекомендує прийняти урядовий законопроект №4542 в першому читанні і до другого читання внести пропозиції депутатів. Серед них, зокрема, була пропозиція залишити оподаткування надвисоких пенсій.
"Ми запропонували прийняти тільки в першому читанні, та до другого все-таки ввести справедливість оподаткування високих пенсій", - сказала Южаніна, додавши, що потрібно ще визначити, який рівень пенсій вважати високим і який податок для них встановити.
Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2014 року в Україні обкладаються податком на доходи громадян пенсії, в три рази перевищують мінімальну зарплату. Станом на 1 січня 2016 року ця сума становила 4134 грн, а з 1 травня - 4350 грн. Якщо пенсія людини перевищує дану суму, він зобов'язаний сплатити податок 15% від різниці між розміром пенсії і трьома мінімальними зарплатами.
Як зазначається у пояснювальній записці законопроекту щодо скасування оподаткування пенсій, поданого Людмилою Денисовою та Іриною Єфремовою (обидві - "Народний фронт"), в 2015 році податком обкладалося в середньому 416 тис. пенсій щомісяця. До державного та місцевого бюджетів у вигляді податку за рік направлено 1,1 млрд грн.