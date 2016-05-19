Нацбанк буде пом'якшувати обмеження на валютному ринку поступово - заступник голови НБУ

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, виступаючи на Першій щорічній дослідної конференції "Трансформація діяльності центральних банків", організованої Національним банком України спільно з Національним банком Польщі за сприяння уряду Канади та Київської школи економіки.

"Наш підхід обережний, поступовий. І це процес мінливий - кожна нова стадія ґрунтується на попередній. Ми аналізуємо вплив своїх дій та їх наслідки до того, як зробити наступний крок", - сказав Чурій, роз'яснюючи політику центробанку України щодо лібералізації валютного ринку.

Він підкреслив, що досвід України щодо запровадження обмежень застосуємо для держав тільки в екстремальних ситуаціях, за прикладом ситуації дворічної давності в нашій країні, - колапс зовнішньої торгівлі, стрімке падіння ВВП, військові дії, дефіцитний платіжний баланс та інші показники.

"Процес введення обмежень і їх лібералізації був адекватним для тих умов", - додав Чурій.

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Також заступник голови НБУ зазначив, що управління потоками капіталу можна використовувати замість реформ, а застосовно тільки, щоб заощадити час для проведення цих реформ, що й зробила Україна, використавши адміністративні обмеження як перепочинок у процесі руху від політики фіксованого курсу до політики гнучкого, коли курс був використаний як буфер для вирівнювання платіжного балансу. У цей період, як нагадав Чурій, проведено очищення банківського сектора, удосконалено банківський нагляд, припинилася політика фіскального домінування і було врегульовано квазіфіскальний дефіцит стратегічних енергетичних підприємств.

У той же час, заступник голови НБУ підкреслив, що вже на етапі введення обмежень регулятор з самого початку розумів, що це тимчасова міра, і тепер має намір їх пом'якшувати в рамках плану, який не прив'язаний до часу, а до певного результату або до певних умов на ринку, щоб уникнути його дестабілізації.

"Якщо ми будемо рухатися до більш ліберальної моделі, це не означає, що ми не зможемо в подальшому ввести обмежувальні заходи. Але ці обмеження можуть бути введені тільки в рамках макропруденциальной політики (превентивні заходи для мінімізації ризику системної фінансової кризи). Проблема України з введенням тих чи інших обмежень в тому, що це може бути поганим сигналом для ринку", - резюмував Чурій.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України продовжив поступову лібералізацію тимчасових антикризових обмежень на валютному ринку, введених в 2014-2015 роки, у тому числі з 11 травня звільнив від обов'язкового продажу валюти, що надходить для здійснення іноземних інвестицій в Україну. Також регулятор скоротив на 1 день термін бронювання уповноваженими банками гривневих коштів для покупки валюти за дорученням клієнтів, і тепер купівля валюти буде можлива на третій операційний день (режим «Т+2»).

Регулятор анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку після поновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, заявив про плани скасувати заборону на репатріацію дивідендів за результатами оцінки їх обсягів.

В даний час на ринку продовжує діяти ще ряд обмежень для громадян і бізнесу: зокрема, ліміт видачі гривневої готівки через касу та банкомати в 500 тис. грн у гривні та в еквіваленті 50 тис. грн у валюті на одного клієнта на добу; ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 6 тис. грн в день; обов'язковий продаж 75% валютної виручки і 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами; заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам; заборона повернення інвестицій та перерахування дивідендів іноземним інвесторам; зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на покупку валюти більше еквівалента 50 тис. доларів США.