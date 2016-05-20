ЗМІ: "Велика сімка" обговорить санкції проти РФ наступного тижня

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Представники країн G7 проведуть наступну зустріч в Японії.

"Лідери G7 прагнуть досягти, принаймні, попередніх домовленостей щодо продовження економічних санкцій щодо Росії під час зустрічі в Японії наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, посольство України у Франції, коментуючи голосування у Нижній палаті парламенту Франції, відзначило, що три партії намагаються протягнути рішення про зняття санкцій, введених проти Росії: "Химерна політична єдність у Національній асамблеї Франції - Національний Фронт, Республіканці і Ліві радикали - просувають зняття санкцій проти Росії".

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Перед цим на офіційній сторінці Національної асамблеї в Twitter з'явилося повідомлення про результаті голосування по резолюції щодо скасування санкцій проти Росії: з 101 депутата, які взяли участь у голосуванні, "за" проголосували 55, "проти" - 44, "утрималися" - 2.

У той же час, за даними ЗМІ, проект резолюції на голосування запропонував депутат Тьєррі Маріані, який є співголовою асоціації "Франко-російський діалог". У липні 2015 року він на чолі делегації французьких парламентаріїв відвідав анексований Росією Крим.