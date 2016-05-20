Гривня зміцнилася на міжбанку до 25,23 за долар

У п'ятницю, 20 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,19/25,23 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,2650/28,3080 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3790/0,3800 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,2205 гривні/долар, станом на цю годину укладено 65 угод на суму 13,49 мільйона доларів.