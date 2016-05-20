У Міноборони відзвітували про використання благодійної допомоги

Міністерство оборони України отримало 161 мільйон гривень благодійної допомоги з різних джерел в 2014-2016 роках, які були спрямовані на матеріально-технічне і медичне забезпечення Збройних Сил України (ЗСУ), повідомила прес-служби Міноборони.

"Протягом 2014-2016 років на рахунки Міністерства оборони надійшло коштів від мобільних операторів для підтримки Збройних Сил України в сумі близько 39 мільйонів гривень. Крім цього, від інших фізичних та юридичних осіб надійшло близько 122 мільйонів гривень, в тому числі, в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила прес-служба, близько 145,5 мільйона гривень із зібраної суми, призначені для матеріально-технічного забезпечення ЗСУ. Зокрема, 32,5 мільйона гривень було спрямовано на придбання польового обмундирування нового зразка, 24 мільйони гривень - на придбання черевиків з високими берцями, 22 мільйони гривень - на кевларові шоломи, більше 10 мільйонів гривень - на засоби зв'язку та комплектуючі до них, 8 мільйонів гривень - на інженерне обладнання і льотно-технічне обмундирування. Ще близько 15 мільйонів гривень із зібраної суми було витрачено на медичне забезпечення ЗСУ для придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 травня поточного року підтримала в першому читанні депутатський законопроект про звільнення благодійних телекомунікаційних повідомлень від оподаткування, що забезпечить перерахування на благодійність усієї заявленої абонентом суми і дозволить оператору компенсувати податки, сплачені в момент отримання ним передоплати від абонента.

Як говориться в пояснювальній записці до документа, послуги мобільного зв'язку, у тому числі текстові повідомлення, що є самим простим і доступним засобом для перерахування коштів на благодійність. Один з ініціаторів законопроекту народний депутат Світлана Войцеховська зазначила, що з кожної гривні на благодійність через СМС-повідомлення на податки йшло близько 30 копійок, що знижувало кінцевий ефект від благодійності.