Брат президента Казахстану придбає 50% українського банку

Національний банк України погодив придбання прямого істотної участі в капіталі "Євробанку" розміром 50% на користь громадянина Казахстану Болата Назарбаєва, який увійде до складу акціонерів банку замість Олександра Адарича.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 18 травня.

Регулятор нагадав, що раніше 50% акцій банку належали компанії "Фінанс Аналіт Сервіс", кінцевим власником якої є Олександр Адарич, решта 50% - компанії "Маркетингові технології", кінцевий власник якої - Вадим Пушкарьов.

Також НБУ повідомив, що на розгляді знаходиться ще один пакет документів про набуття фізичною особою - громадянином Казахстану решти акцій "Євробанку", однак рішення по ньому ще не прийнято.

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Раніше банк повідомляв про досягнення попередньої домовленості з бізнесменом з Казахстану Канатом Арбієвим про залучення його в якості інвестора до об'єднаного банку Олександра Адарича, який буде створено в результаті злиття "Євробанку" і "Фідобанка", які йому належать. Арбієв мав намір інвестувати в об'єднаний банк понад 20 мільйонів доларів.

Канат Арбієв, за даними ЗМІ, раніше володів акціями Bank RBK, а наразі є одним з мажоритарних акціонерів найбільшої казахської рітейл-мережі "Магнум", яка працює у форматі cash&carry.

"Євробанк" працює на ринку України з 2005 року і відноситься до невеликих банків, займаючи за станом на 1 квітня 47 місце серед банків України за обсягом активів.

"Фідобанк", який належить Адаричу, цього тижня повідомив про труднощі з проведенням операцій клієнтів в результаті незначного розриву ліквідності, який посилився відтоком коштів з рахунків клієнтів, однак запевнив, що сподівається вирішити ситуацію та стабілізувати роботу.