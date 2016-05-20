Україна може отримати третій транш МВФ на початку липня – Кубів

Україна може отримати третій транш кредиту в обсязі 1,7 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду на початку липня.

Про це повідомив журналістам перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

"Я думаю, на початок липня ці кошти будуть отримані Україною", - сказав він.

За словами міністра, уряд та Верховна Рада знаходяться на етапі узгодження першочергових законодавчих ініціатив, які нададуть можливість ефективно співпрацювати з міжнародними фінансовими організаціями.

Пізніше прес-служба Мінекономрозвитку повідомила, що отримання траншу МВФ пов'язане з прийняттям Верховною Радою 14 законопроектів.

"Для отримання траншу МВФ влітку Україна має завершити домашнє завдання - 14 законопроектів на розгляд Верховної Ради України", - передає прес-служба слова Кубіва.

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Як повідомляв УНІАН, голова місії МВФ, яка працювала в Україні 10-18 травня, Рон ван Руден зазначав, що Україна та Фонд погодили питання та низку заходів, необхідних для завершення другого перегляду програми реформ, схваленої Фондом в березні 2015 року. Як підкреслив керівник місії Рон ван Руден, Україна протягом останнього року досягла значного прогресу у відновленні економічної стабільності.

За його словами, неухильне виконання структурних та інституційних реформ критично важливо для досягнення стабільного зростання, а непохитна рішучість влади у боротьбі з корупцією стане "лакмусовим папірцем" здатності уряду зберегти широку внутрішню і міжнародну підтримку своєї політики.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів. Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року. Третій кредитний транш Україна мала отримати восени 2015 року, проте в силу цілої низки причин політичного, а потім економічного характеру, рішення про виділення коштів було відкладено. Україна та МВФ відновили активні переговори після затвердження нового уряду 14 квітня поточного року.