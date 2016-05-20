МВФ виділяє наполовину захопленому ІДІЛ Іраку $5,4 мільярди

Міжнародний валютний фонд (МВФ) ухвалив рішення надати уряду Іраку кредит на суму 5,4 мільярда доларів, повідомляє Finance.ua.

Умовами видачі трирічного кредиту була вимога до уряду покращити наповнення бюджету за допомогою податків і митних зборів, а також скоротити державні витрати, поборовши корупцію.

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"МВФ повідомив про надання кредиту в 5,4 мільярда доларів протягом трьох років Іраку, який постраждав від різкого падіння цін на нафту", – повідомили в МВФ.

До економічного падіння в країні призвело падіння цін на нафту, а також загроза з боку бойовиків Ісламської держави, на боротьбу з якими витрачаються великі суми.

За даними Associated Рress, на сьогоднішній день бюджет Іраку складає близько 90 мільярдів доларів, з дефіцитом близько 20,5 мільярда доларів.