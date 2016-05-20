До "Фідобанку" ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 20 травня, прийняв рішення про запровадження тимчасової адміністрації в "Фідобанк", що належить Олександру Адаричу і який на початку поточного тижня повідомив про проблеми з ліквідністю і відтік коштів з рахунків клієнтів.

Як повідомляється на сайті фонду, рішення прийнято на підставі рішення Національного банку України від 20 травня про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.

За інформацією фонду, тимчасова адміністрація введена терміном на 1 місяць - до 19 червня включно, тимчасовим адміністратором банку на цей період призначено Олександр Коваленко.

Як пояснив Національний банк України на своєму сайті, рішення про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних прийнято у зв'язку з тим, що 12 травня в банку розпочався відплив коштів з рахунків юридичних осіб та коштів інших банків, при цьому Нацбанк зазначає, що виведення активів пов'язані з акціонером установи не здійснювалося.

В результаті відтоку коштів клієнтів, який за 12-13 травня склав близько 200 мільйонів гривень, 16 травня у банку почалися проблеми з виконанням зобов'язань перед клієнтами, і станом на 20 травня загальна сума невиконаних банком операцій клієнтів перевищила 500 мільйонів гривень або 9% від його зобов'язань.

Нацбанк підкреслює, що "Фідобанк" не звертався до регулятора за отриманням рефінансування, а 17 травня повідомив про відмову потенційного інвестора від участі в докапіталізації банку. При цьому, як нагадав регулятор, за результатами проведеного 2015 року діагностичного обстеження банк протягом 4 місяців знизив необхідну суму докапіталізації більш ніж в 2 рази за рахунок погашення кредитів великих позичальників, зниження обсягу недержавних цінних паперів, конвертації субординованого боргу, внесків у статутний капітал і часткового прощення боргу акціонером.

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За оцінками НБУ, 98% або 97,7 тисячі вкладників "Фідобанка" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану суму 200 тисяч гривень, а загальна сума відшкодування по банку складе близько 1,8 мільярда гривень.

Регулятор нагадав, що станом на 20 травня кінцевим власником "Фідобанка" є Олександр Адарич, який на даний момент залишається власником 50% акцій "Євробанку", однак 18 травня регулятор погодив передачу цих акцій громадянину Казахстану Болат Назарбаєву.

Довідка УНІАН. "Фідобанк" (раніше - банк "Ажіо", "СЕБ Банк", м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адарічу. На цьому тижні банк повідомив про труднощі з проведенням операцій клієнтів в результаті незначного розриву ліквідності, який посилився відтоком коштів з рахунків клієнтів, однак запевнив, що сподівається вирішити ситуацію та стабілізувати роботу.