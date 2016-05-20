Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню - 25,20 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 23 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2520,1506 (20 травня – 2525,9572)

100 EUR – 2827,3570 (20 травня – 2828,3143)

10 RUR – 3,7967 (20 травня – 3,8150)

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Як повідомляв УНІАН, 20 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,15/25,19 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,2280/28,2700 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3750/0,3760 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,2015 гривні/долар, станом на цю годину укладено 549 угод на суму 319,72 мільйона доларів.