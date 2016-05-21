Україна може отримати третій транш кредиту від МВФ у липні - міністр фінансів

Про це в ефірі телеканалу «Еспрессо» сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«У липні можуть прийти гроші, - сказав міністр. - У нас були дуже конструктивні переговори, ми дуже успішно їх провели. Є довіра до уряду».

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року. Третій кредитний транш Україна мала отримати восени 2015 року, проте через низку причин політичного, а потім економічного характеру, рішення про виділення коштів було відкладено. Україна і МВФ відновили активні переговори після затвердження нового уряду 14 квітня цього року.

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Голова місії МВФ, яка працювала в Україні 10-18 травня, Рон ван Руден зазначав, що Україна і Фонд погодили питання та низку заходів, необхідних для завершення другого перегляду програми реформ. Рон ван Руден підкреслював, що Україна за останній рік досягла значного прогресу у відновленні економічної стабільності. За його словами, неухильне виконання структурних та інституційних реформ критично важливе для досягнення стабільного зростання, а непохитна рішучість влади у боротьбі з корупцією стане "лакмусовим папірцем" здатності уряду зберегти широку внутрішню і міжнародну підтримку своєї політики.