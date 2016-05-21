Росія завершила погашення боргу СРСР перед Кувейтом

У загальній складності близькосхідній країні виплачено 1,7 млрд доларів, передає РБК-Україна.

"Заборгованість Росії перед Кувейтом за основним боргом в сумі 1,1 млрд доларів США була погашена грошовими коштами, а борг за нарахованими процентами в сумі 620 млн доларів США - поставками російської високотехнологічної продукції", - розповіли в Мінфіні РФ.

Заборгованість перед Кувейтом виникла ще в 1991 році. А в травні 2006 року Росія і Кувейт підписали Угоду про врегулювання заборгованості колишнього СРСР.

Читайте такожРосія вимагає включити "борг Януковича" у програму допомоги МВФ Україні

Як повідомили в російському Міністерстві фінансів, в даний час залишається непогашеною заборгованість РФ за зобов'язаннями колишнього СРСР перед Республікою Кореєю, Македонією, а також Боснією і Герцеговиною.