Аналітики дослідили деградацію економіки Росії за 16 років правління Путіна (графіки)

Сайт BusinessViews опублікував графіки, що ілюструють стан економіки РФ.

Формально ВВП на душу населення з 2000 по 2014 рік збільшився майже у 7 разів. Якщо зафіксувати ціни на рівні 2005 року - до підйому цін на нафту - то виявиться, що показники виросли менш ніж у 2 рази.

Динаміка зростання номінального ВВП майже збігається зі зміною цін на нафту. Валовий внутрішній продукт зростав головним чином завдяки коливанню цін на сировину. Виручка від експорту однієї тільки нафти перевищує доходи від експорту решти.

У Росії багато мільярдерів, але дуже мало винаходів і конкурентоспроможних товарів. За даними Інституту Петерсона, 65% російських мільярдерів заробили статки завдяки дружбі з чиновниками високого рангу, своєчасної приватизації держпідприємств або видобутку корисних копалин. Тільки 13% багатих росіян заробили статки за рахунок власного бізнесу або менеджменту. Для порівняння, в Індії таких - 41%, а в Китаї - 63%.

З-за кордону Росія завозить велику частину ліків, автомобілі, одяг, їжу. Одних тільки комп'ютерів, телефонів і пристроїв зв'язку Росія імпортувала в 2014 році на 13 мільярдів доларів.

Паливо і метал в 2014 році становили 80% експорту. Економіка виглядає типово колоніальної: в обмін на сировину країна отримує споживчі товари.

У 2000 році більшу частину російського експорту становило сировина: мінеральні продукти - нафту і газ, хімія, метали і деревина.

За 15 років уряд примудрився зробити експорт ще більш сировинним.

Не так давно багато українці із захопленням стежили за падінням ціни на нафту і курсу рубля. Нам здавалося, що все це - завдяки санкціям. Але рубль почав дешевшати ще в 2008-2009 роках, коли впали ціни на нафту. До цього паливо зростало в ціні, і рубль зміцнювався. Втім, подальше подорожчання нафти російській валюті не допомогло: гроші опинялися в офшорах і на економіку країни не впливали. А ось у 2014 санкції прискорили падіння курсу і без того нестабільній валюти. Нафта в майбутньому може подорожчати, а ось рубль - навряд чи, адже гроші все так же будуть виводити за кордон.

У 2014 році зовнішній борг Росії зменшився, але у порівнянні з початком минулого десятиліття він все одно в рази більше. Якщо в 2002 році борг РФ становив 1 046 доларів на душу населення за 10 років ця сума зросла до 4 444 доларів.

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За підсумками 2014 року на кожного росіянина припадало 4 171 доларів США боргів.

Порівняно з 2000 роком військові витрати РФ зросли в 7 разів. За 16 років витрати на збройні сили знижувалися лише двічі - в 2009 і 2014-2015 роках. Обидва рази причиною була криза. Найбільше витратили на армію у 2013 році - навіть витрати на медицину і освіту довелося знижувати. Зараз військовий бюджет зменшується, як наслідок, падіння курсу рубля. А економіка рухається до переломного моменту, коли військові витрати перевищать реальний дохід.

Всесвітній економічний форум оцінює можливості для самореалізації за допомогою індексу "Витоку мізків" - 1 бал означає, що краще емігрувати, 7 - що проявити себе можна і вдома. У Росії цей показник знижується з 2008 року, хоча до цього йшов вгору. Росіянам заважає типовий для країн колишнього СРСР занепад науки, корупція, а загальний рівень життя невисокий в порівнянні з розвинутими країнами Європи та США.