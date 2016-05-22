Китай виділить майже $460 мільярдів на боротьбу з бідністю в країні - ЗМІ

Банк розвитку сільського господарства Китаю (Agricultural Development Bank of China, ADBC) планує в найближчі п'ять років (до 2020 року) виділити три трильйони юанів (близько 460 мільярдів доларів) на боротьбу з бідністю серед населення КНР, повідомляє Прайм з посиланням на "Женьмінь жибао".

"Керівництво Китаю поставило за мету до 2020 року вивести з-за межі бідності 70 мільйонів осіб. До кінця 2014 року 70,17 мільйона китайців, що проживають у сільській місцевості, перебували за межею бідності. Їх щорічний дохід становив 376 доларів", - йдеться в повідомленні.

За даними газети, частина коштів піде на переселення громадян, програми кредитування туризм, освіти, програми допомоги виробникам зернових культур, будівництво інфраструктури в сільській місцевості, що має допомогти боротися з бідністю серед населення.

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Банк розвитку сільського господарства Китаю відповідає за реалізацію державних програм в аграрній сфері.