У Deutsche Bank назвали найдешевшу в світі валюту

Економісти Deutsche Bank вважають, що на сьогоднішній день найдешевшою валютою в світі є польський злотий, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Радіо Польща.

"Експерти прогнозують зміцнення польської валюти, оскільки зростання економіки Польщі в 2016 і 2017 роках приблизно очікується на рівні 3,5 відсотка на рік. Крім того, в країні спостерігаються високі показники ділової активності, рекордно низький рівень безробіття і зростання заробітної плати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані німецьких аналітиків в цілому підтверджують нещодавній прогноз Європейської комісії, за яким економіка Польщі 2016 року зростатиме в межах від 3,5 до 3,7 відсотка на рік.

"До таких висновків прийшли експерти банку, оцінюючи динаміку курсів, використовуючи модель BEER (Behavioral Equilibrium Exchange Rate - поведінковий рівноважний валютний курс)", - підкреслює видання.

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Розроблена 1999 року, методика дозволяє відстежити розбіжність між реальним курсом рубля та економічною ситуацією в країні.