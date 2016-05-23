Кабмін має намір ухвалити рішення по "єдиному митному вікна"

Кабінет міністрів України має намір на найближчому засіданні уряду, орієнтовно 25 травня, ухвалити низку рішень, що дозволяють впровадити в нашій країні технологію "єдиного вікна" на митниці.

Про це повідомив у своєму зверненні в соціальній мережі Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"На уряді (засіданні уряду - УНІАН) розглянемо декілька питань, які врегулюють питання на митниці – наприклад, "єдине вікно". Приймемо рішення, які дозволять скасувати так званих "податкових білочок" (підрозділи податкової міліції, які займаються супроводом експорту волоських горіхів - УНІАН), які "пресують" бізнес", - сказав Гройсман.

Читайте такожВ Україні до жовтня запустять єдину електронну систему розрахунку субсидій

Раніше він повідомив, що США нададуть підтримку Україні у питаннях реформування митниці. Зокрема, Україна підпише угоду з урядом США про взаємної допомоги у вирішенні митних питань та співробітництво між Державною фіскальною службою України та Митною та прикордонної службою США.