Україна не переглядатиме умов проведеної реструктуризації держборгу
Глава Мінфіну зазначив, що рішення за умовами проведення реструктуризації вже прийнято.
Український уряд не переглядатиме умови часткової реструктуризації державного боргу, проведеної 2015 року.
Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Я на даний момент не бачу, а я сам був в інвестиційному середовищі, як переглядати ці умови. Треба передбачити інші інструменти, вони існують, але з перегляду я не бачу можливості, не доцільності", - сказав Данилюк.
Міністр підкреслив, що потрібно приймати відповідальні рішення і думати про те, як вони вплинуть на країну в майбутньому.
"Рішення було прийнято, все", - додав він.
Данилюк утримався від оцінки реструктуризації, проведеної під керівництвом своєї попередниці Наталії Яресько, зазначивши, що робити подібні оцінки некоректно.
"Ми маємо звикати до того, що ми не у вакуумі знаходимося. Є держава, пройшла реструктуризація, і це позиція України. Ми домовилися з зовнішніми партнерами на таких умовах", - сказав він.
Читайте такожРеструктуризація держборгу заощадить Україні 64 мільярда гривень - Яресько
Як повідомляв УНІАН, уряд України 2015 року успішно провело реструктуризацію 13 з 14 серій облігацій зовнішніх державних позик і гарантованих державою єврооблігацій, що входили в периметр реструктуризації, і єдиним неврегульованим державним боргом залишається так званий "російський борг" у сумі 3 мільярди доларів США.
В результаті реструктуризації кредитори погодилися на повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів на 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування купона на рівні 7,75% річних. Уряд випустив нові євробонди натомість реструктуризованих на загальну суму 11,95 мільярда доларів і термінами погашення 1 вересня 2019-2027 років, а також деривативи, прив'язані до зростання ВВП.