Україна не переглядатиме умов проведеної реструктуризації держборгу

Український уряд не переглядатиме умови часткової реструктуризації державного боргу, проведеної 2015 року.

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я на даний момент не бачу, а я сам був в інвестиційному середовищі, як переглядати ці умови. Треба передбачити інші інструменти, вони існують, але з перегляду я не бачу можливості, не доцільності", - сказав Данилюк.

Міністр підкреслив, що потрібно приймати відповідальні рішення і думати про те, як вони вплинуть на країну в майбутньому.

"Рішення було прийнято, все", - додав він.

Данилюк утримався від оцінки реструктуризації, проведеної під керівництвом своєї попередниці Наталії Яресько, зазначивши, що робити подібні оцінки некоректно.

"Ми маємо звикати до того, що ми не у вакуумі знаходимося. Є держава, пройшла реструктуризація, і це позиція України. Ми домовилися з зовнішніми партнерами на таких умовах", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України 2015 року успішно провело реструктуризацію 13 з 14 серій облігацій зовнішніх державних позик і гарантованих державою єврооблігацій, що входили в периметр реструктуризації, і єдиним неврегульованим державним боргом залишається так званий "російський борг" у сумі 3 мільярди доларів США.

В результаті реструктуризації кредитори погодилися на повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів на 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування купона на рівні 7,75% річних. Уряд випустив нові євробонди натомість реструктуризованих на загальну суму 11,95 мільярда доларів і термінами погашення 1 вересня 2019-2027 років, а також деривативи, прив'язані до зростання ВВП.