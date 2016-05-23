Fitch підтвердило рейтинги Харкова на рівні "CCC"

12:41, 23 травня 2016
Фінанси
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Зазначається, що рейтинги міста стримуються рейтингами України та слабким інституційним середовищем.

REUTERS

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента Харкова в іноземній і національній валюті "CCC" і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті "C", йдеться в повідомленні агентства.

Fitch також підтвердило національний довгостроковий рейтинг міста на рівні "A+(ukr)" з "негативним" прогнозом.

Агентство зазначило, що рейтинги міста стримуються рейтингами України і слабким інституційним середовищем. Рейтинги також відображають незмінний базовий сценарій Fitch щодо прийнятних бюджетних показників міста і низького боргу в середньостроковій перспективі.

"Негативний" прогноз по національному рейтингу відображає волатильне макроекономічне середовище в Україні та слабкі перспективи відновлення економіки в середньостроковій перспективі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні "ССС", одночасно підтвердивши аналогічний рейтинг щодо українських євробондів.

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