Мінекономрозвитку прогнозує зростання економіки України на 4% 2017 року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання економіки України в 2017 році не менш ніж на 4%.

Про це в ході Київського економічного форуму повідомила перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів.

"Ми очікуємо цього року зростання економіки України, також очікуємо цього року значного - в три рази - зменшення інфляції та 2017 року ми також прогнозуємо зростання економіки України не менш ніж на 4%", - сказала вона.

Заступник міністра підкреслила, що ключовим драйвером зростання української економіки є інвестиції, переважно приватні.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в цілому за 2015 рік порівняно з попереднім роком (у постійних цінах 2010 року), без урахування окупованого Криму та частині зони проведення АТО, прискорилося до 9,9% з 6,8% роком раніше. Номінальний ВВП за підсумками року у фактичних цінах склав 1,979 трильйона гривень, на душу населення – 46,201 тисячі гривень.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України 2016 року на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк очікує зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може скласти 1% при зростанні промислового виробництва на 3% та уповільненні інфляції до 19%.