Гривня зміцнилася на міжбанку до 25,14 за долар

У понеділок, 23 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,09/25,14 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,1300/28,1816 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3740/0,3750 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,1358 гривні/долар, станом на цю годину укладено 137 угод на суму 38,32 мільйона доларів.